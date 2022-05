Bagni: “Spalletti resterà ancora sulla panchina azzurra l’anno prossimo”

Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio durante la trasmissione Si gonfia la rete:

“Nessuno, oggi, è disposto a pagare cento milioni di euro per un giocatore come Victor Osimhen? Non se sarei così sicuro. Perché una società inglese dovrebbe pagare tutti questi per il centravanti del Napoli, se Erling Braut Haaland e Darwin Nunez lasceranno i loro rispettivi club per ‘soli’ 70 milioni? E chi lo ha ha detto che vanno via per 70?? A quella cifra, poi, li prende il Napoli (scherza, n.d.r.)”.

Spostando l’argomento sulla questione allenatori, Bagni ha aggiunto: “Unai Emery, tecnico del Villarreal, è il nome che circola nella testa di Aurelio De Laurentiis? In passato il Napoli lo voleva e non è escluso che Emery lasci il suo club attuale, nel quale ha fatto davvero molto bene anche in coppa, ma io so che Luciano Spalletti resterà ancora sulla panchina azzurra l’anno prossimo. Ho questa sensazione: penso proprio che il mister toscano resterà dov’è” ha detto l’ex centrocampista, oggi consulente di mercato.