Auriemma: “La Salernitana oggi batterebbe il Napoli. Caro presidente…”

Raffaele Auriemma ha espresso il suo parere sul momento di forma che stanno vivendo Napoli e Salernitana ai microfoni di Si Gonfia la Rete. Secondo il giornalista, la Salernitana gode di un vantaggio che il Napoli non ha più.

Ecco le parole del giornalista: “Se oggi affrontasse il Napoli, la Salernitana vincerebbe, perché ha in corpo un’energia da paura. Sono stato all’Arechi per assistere all’ultima partita e devo dire che lì a Salerno si respira un’aria diversa, uno spettacolo incredibile. A Napoli, il pubblico è stato narcotizzato, allontanato gradualmente dalla squadra e reso incapace di partecipare agli eventi del team. Il pubblico, a Napoli, è stato messo in un angolo, quasi a dire che serve solo a finanziare. A Salerno, invece, non è così e la Salernitana si salverà anche per merito, molti meriti, del pubblico dell’Arechi. Caro presidente, non conta solo avere tanti soldi in tasca, ma conta aver l’appoggio del movimento tutto, della gente. E a Napoli, fatemelo dire, sto vedendo molto distaccamento, nell’ultimo periodo”