Shilton: “Non userei la maglia di Maradona nemmeno per lavare i piatti”

Argentina-Inghilterra del 1986 è sicuramente una partita storica, che ha regalato uno dei momenti più iconici della storia del calcio. L’uomo a rendere la partita tanto speciale, è stato ovviamente Diego Armando Maradona, autore dello storico gol di mano. Se la sua maglia è stata battuta all’asta per quasi 9 milioni di euro, qualcuno non sembra essere d’accordo sul valore associatole. Il portiere inglese Shilton sembra non aver ancora perdonato a Maradona il gol irregolare e ha lasciato una dichiarazione abbastanza dura.

Ecco le sue parole: “Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei nemmeno per lavare i piatti nel mio bungalow“