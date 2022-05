Dopo la vittoria contro il Torino e i due giorni di riposo ‘regalati’ da Spalletti, anche Victor Osimhen si concede una domenica di relax. In questa giornata il centravanti nigeriano ha deciso di pubblicare un messaggio su Twitter, con tanto di immagini che lo ritraggono in felpa azzurra mentre armeggia con lo smartphone.

In questo messaggio di non facile comprensione scrive “My Own Na To Survive, Who Get Pass Me No Concern Me”, che tradotto significa “C’è un solo modo per sopravvivere, chi mi sorpassa non mi preoccupa.”

Difficile dire cosa volesse intendere l’attaccante, ma probabilmente il tweet non sarebbe collegato alla squadra azzurra.