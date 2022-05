Nicolò Schira – Spalletti pensa al futuro: Zerbin e Gaetano saranno valutati in ritiro

Nicolò Schira ha parlato di Gaetano e Zerbin in chiave Napoli.

Secondo il noto giornalista sportivo, infatti, i due talenti azzurri rispettivamente impegnati con Frosinone e Cremonese in questa stagione di Serie B hanno fatto davvero bene in cadetteria. A tal proposito, Luciano Spalletti, ha in mente di valutarne le potenzialità già dal prossimo ritiro estivo di Dimaro Folgarida: entrambi avranno un’opportunità importante per giocarsi le proprie carte in prima squadra già dalla stagione che verrà.

La Cremonese sarebbe ad ogni modo disposta ad accogliere nuovamente Gianluca Gaetano con una nuova formula di prestito.