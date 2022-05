Montefusco e Malfitano sono d’accordo: “Mertens doveva tacere”

Durante la trasmissione Fuorigioco, l’ex allenatore Vincenzo Montefusco ha parlato di Mertens e delle sue parole negli ultimi giorni.

Ecco le sue parole: “Io credo che Dries Mertens abbia sbagliato a dire quelle parole, avrebbe fatto meglio a stare zitto. Perché affermare che c’è delusione, che le altre squadre non sono superiori al Napoli? Chi ci va in campo? I calciatori, non certamente l’allenatore“.

La risposta è arrivata subito da Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta, che si è dimostrato d’accordo con le parole di Montefusco.

Ecco ciò che ha detto: “Sono convinto anche io che Dries Mertens avrebbe dovuto tacere. Ha giocato poco? Ma questo non significa nulla. Se è una questione personale con Luciano Spalletti, dovrebbe risolverla ora con l’allenatore. Certe parole non fanno bene all’ambiente. L’allenatore non può andare via perché ha un contratto in essere col Napoli, a differenza di Mertens. Se andasse via Dries, sarebbe a costo zero per gli azzurri. Se Spalletti fosse esonerato, il Napoli dovrebbe continuare a corrispondergli uno stipendio molto ricco”.