Il Mattino – Insigne all’ultimo giro: domenica gli ultimi applausi del Maradona

Lorenzo Insigne è vicino all’addio in maglia azzurra davanti al proprio pubblico.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui Napoli-Genoa segnerà uno spartiacque nella carriera del capitano azzurro. Ecco l’analisi del quotidiano: “Certo, da qui alla fine della stagione (e della sua avventura con il Napoli) mancano oramai solo 180 minuti e i prossimi 90 saranno anche gli ultimi al Maradona. Impossibile non pensarci. Impossibile non avere nella testa quello che sarà dell’ ultima volta nel «giardino di casa». Presentarsi dopo l’ errore dal dischetto di ieri a Torino, però, non sarà un problema per Insigne che negli anni ha imparato a gestire il rapporto con la sua tifoseria e soprattutto le sue emozioni. Per una volta, più che mai, saprà metterle da parte e pensare che quella contro il Genoa sarà inevitabilmente la sua festa. D’ altra parte anche i napoletani lo aspettano. Sono finiti i giorni delle contestazioni, dei fischi, dei gestacci e delle lacrime. Quello di oggi è un Insigne diverso, più maturo. In questi ultimi due anni da capitano e leader del Napoli lo ha dimostrato tante volte e il popolo di fede azzurra lo ha apprezzato e capito”.