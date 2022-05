Fedele: “Ecco quando De Laurentiis venderà il Napoli”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele ha parlato di De Laurentiis e della situazione economica del Napoli.

Ecco le sue parole: “Nel giro di due mesi, massimo un anno, De Laurentiis venderà il Napoli. Non c’è alcun dubbio sulla decisione dell’imprenditore che ha problemi commerciali, comincerà a vendere i migliori giocatori. Il ciclo di De Laurentiis al Napoli è oramai terminato. Da manager non gli conviene continuare a lavorare in Campania. La sua opera a Napoli è stata compiuta ha riportato il Napoli in Champions League, ora ci sono tutte le condizioni per cedere la Società Sportiva Calcio Napoli“