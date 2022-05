CorrSera – Napoli quasi senza rivali in trasferta: il rullino di marcia è spaventoso

Il Napoli ha macinato una mole considerevole di punti in trasferta quest’anno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, fornendo dettagli e statistiche sui match lontano dal Maradona: “La banda Spalletti passa nella Torino granata e blinda il terzo posto, anche se resta viva nel suo popolo l’ amara sensazione di aver sprecato un’ occasione unica a livello di scudetto. Una corsa compromessa in casa – ex San Paolo, oggi Diego Armando Maradona -, 33 punti in 18 gare, ben 5 sconfitte. Fa effetto il paragone con il curriculum esterno: 40 punti; 12 vittorie, 4 pareggi e 2 ko. Centrato l’ obiettivo minimo (la zona Champions), i tifosi sono ora curiosi di capire come verranno capitalizzate anche dal club le solide basi gettate quest’anno”.

Un resoconto di risultati che aumenta il rammarico, dilagante, di questo finale di stagione.