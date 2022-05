Torino-Napoli – Fabian regala la vittoria agli azzurri

Quest’oggi è andata di scena la 36° giornata di Seria A, che ha visto scontrarsi Torino e Napoli.

La gara la fa il Napoli, col Torino che come da consuetudine pressa alto, tantissimo movimento da parte di Mertens che più volte scappa al suo diretto marcatore. Oggi benissimo Osimhen che oltre alla solita profondità, più volte è venuto a dialogare con i compagni a centrocampo; da annotare la finezza di tacco per Mertens che ha poi portato al rigore purtroppo sbagliato da Insigne. Proprio Insigne che non è nuovo quest’anno agli errori dal dischetto, ma nonostante ciò è stata una buonissima gara da parte sua.

Infine un focus va fatto su Fabian Ruiz. Dopo diverse, forse troppe settimane, dovute anche alla pubalgia, finalmente abbiamo visto il Fabian che abbiamo potuto ammirare nella prima parte di stagione; gol di tecnica e di rabbia, presente per tutta la sua partita, con Anguissa forma una coppia molto equilibrata. E’ un peccato che un Napoli così forte e pieno di talento abbia sciupato un’opportunità così ghiotta di giocarsi il campionato fino alla fine.