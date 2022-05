Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro il Torino. Queste le dichiarazioni: “Durante la stagione i ragazzi hanno lavorato sempre in maniera seria, non so se basterà per gettare le basi per l’anno prossimo. Per adesso conta la Champions. Il Sassuolo è simile a noi per qualità e nell’affrontarlo è stato più facile dettare i tempi, mentre il Torino ci ha fatto faticare nel giro palla e in qualche circostanza dobbiamo ringraziare Ospina. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo tutta la nostra qualità e abbiamo mosso gli equilibri. Durante la settimana i ragazzi si sono allenati bene, i collaboratori stanno molto a contatto con loro e mi ha fatto piacere dargli spazio in conferenza. Fabian Ruiz è un top player, ma anche a lui possono capitare dei momenti in cui le cose non girano. Quest’anno ha risentito anche di una pubalgia, ma quando sta bene la sua qualità i vede”.