Primavera, suicidio Napoli: gli azzurrini sconfitti dalla Spal in rimonta

Continua il trend altalenanante che rischia di costar caro al Napoli Primavera, che esce sconfitto per 4-3 nella sfida con la Spal valuda per la penultima giornata di campionato di Primavera 1. Al centro sportivo “Fabbri” gli azzurrini vanno in svantaggio grazie al gol iniziale di Wike, ma è servita la risposta degli ospiti che pareggiano subito con D’Agostino e si portano sull’ 1-3 grazie alla doppietta di Vergara.

In chiusura di tempo però il 3-2 di Orfei ridà fiducia ai padroni di casa, già retrocessi, che restano in partita e nel finale di gara trovano il pareggio con Saio ed infine la clamorosa rimonta col 4-3 di Simonetta. La squadra di Frustalupi è ora attesa dall’ultima giornata, in casa contro il Verona ,per evitare il quartultimo posto.