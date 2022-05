Il Mattino – Napoli, dilemma portiere: riflessioni in corso su Meret, Ospina probabile partente

Sembra che il Napoli non sappia se puntare su Meret, e lo stesso ragazzo non sa se proseguire la sua avventura a Napoli. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, il probabile addio di Ospina causerà non pochi grattacapi al Napoli, che dovrà trovare un degno sostituto del colombiano.

“Una riflessione è ancora in corso su Meret”. Si legge sul quotidiano, che annuncia: “Pastorello sarà a Napoli tra dieci giorni per prendere una decisione definitiva. Se resta, Meret dovrà anche rinnovare. E la bozza è lì da tempo che attende di essere firmata”.