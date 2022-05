CdS – Il Napoli punta anche Belotti per sostituire Osimhen! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano se dovesse succedere che intorno a Victor Osimhen si dovesse scatenare un’asta, diventerebbe necessario per De Laurentiis inseguire una prima punta. Il piano-B si chiama Andrea Belotti, ventotto anni, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale. E poi, è un parametro zero. Ma non ci sarebbe solo il centravanti granata nei radar azzurri. Infatti in cima alla lista del Napoli ci sarebbe Gianluca Scamacca, che 24 anni, attrae per la personalità e, chiaramente, il senso del gol: però il Sassuolo, non cede mai al ribasso e la cifra da stanziare rischia di diventare un ostacolo. Il Napoli ha pensato a Sebastien Haller, francese naturalizzato ivoriano, che con l’Ajax sta segnando tanto: quest’anno è arrivato a trentatré, tanto per gradire. Ma al Napoli non spiace neanche perdersi sul mercato francese, dove ha scovato appena due anni fa Osimhen: stavolta, il mattatore si chiama Martin Terrier del Rennes, 25 appena compiuti.