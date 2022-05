Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il calcio Napoli. Queste le parole di Ulivieri:

“Mi intendo poco di calcio, sono specializzato nei numeri ed essi dicono che il Napoli ha perso lo scudetto con Spezia ed Empoli. Tutto il resto non conta nulla. Sì, gli azzurri hanno perso con la Fiorentina e pareggiato con la Roma, ma sono cose che possono capitare, considerando anche il livello di queste due squadre. Se però perdi con Empoli e Spezia non puoi vincere lo scudetto. I valori in campo sono così diversi che non c’è confronto, con tutto il rispetto ovviamente per le due compagini che hanno anche meritato di vincere. Le motivazioni? Sinceramente non so darmele, è chiaro che però il campionato il Napoli l’ha perso così. Peccato perché con Spalletti l’ambiente aveva ritrovato l’entusiasmo. Chi vince il campionato? Il Milan ha due punti di vantaggio ma ci sono tre gare tutte da giocare, il campionato è interessantissimo sia in capo che in coda. Prendiamo la Salernitana: sembrava spacciata, ora sarebbe salva. Tutto può accadere“.