UFFICIALE – Rilasciate le licenze UEFA per la stagione ’22-’23 a

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA a ben 26 società :

CLUB MASCHILI – SERIE A:

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Gewiss Stadium di Bergamo)

Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine)

A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

Genoa Cricket and F.C. S.p.A. ((Stadio Luigi Ferraris di Genova

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

U.C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)

U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)

Spezia Calcio S.r.l. ((Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine)

Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine)

Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

SERIE B:

Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

CLUB FEMMINILI:

A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

S.S. Lazio Women 2015 a R.L. (Stadio Mirko Fersini di Formello)

A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

U.C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)

U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)