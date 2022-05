Oggi Adrian Ricchiuti, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, un programma radiofonico che va in onda su 1 Station Radio. Nel corso del suo intervento, Ricchiuti ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto e alla mancata occasione del Napoli di lottare fino alla fine. Queste le due dichiarazioni:

“Lotta scudetto? Sono partite difficili sia per il Milan che per l’Inter, il Verona è una squadra tosta, difficile da battere per chiunque. Il Cagliari al momento non sta bene, e vedere la partita della Salernitana di ieri di certo non aiuta, ma lotteranno fino all’ultima giornata.

Penso che in serie A, per le squadre piccole, la differenza la fa il pubblico. Io quando vedevo lo stadio pieno mi caricava tanto, e penso che per un calciatore è il massimo, il pubblico è sempre un fattore molto importante per un calciatore. Credo che se uno non si emoziona quando scende in campo vuol dire che gioca a calcio solo perché ha due piedi, e credo che il calore della gente sia fondamentale per tutti. Veramente bello vedere lo stadio pieno a Salerno, ad incitare una rimonta salvezza che sembrava impossibile. Quando scendi in campo le differenze si annullano.

Il Napoli? Penso che quando si iniziano a dire certe cose legate all’accontentarsi è perché non si dice la verità. Troppo facile dire che la Champions è un traguardo importante, ma è altrettanto vero che il Napoli aveva tutte le carte in regola per vincere il campionato, ed è inutile raccontare sempre queste chiacchiere alla gente e riempire i tifosi con queste scuse. Si poteva e si doveva fare molto meglio”.