Tre partite che sanno tanto di formalità in casa Napoli. Si comincia dal Torino, domani alle ore 15 in casa dei granata. Con la Champions League acquisita e nonostante per lo scudetto non sia matematicamente chiusa, con 9 punti disponibili e 7 di distacco dalla capolista Milan, appare improbabile una rincorsa degli azzurri al tricolore.

Di seguito la programmazione del 36º turno:

Inter-Empoli: venerdì 6 maggio ore 18:45 DAZN

Genoa-Juventus: venerdì 6 maggio ore 21 DAZN/SKY

Torino-Napoli: sabato 7 maggio ore 15 DAZN

Sassuolo-Udinese: sabato 7 maggio ore 18 DAZN

Lazio-Sampdoria: sabato 7 maggio ore 20:45 DAZN/SKY

Spezia-Atalanta: domenica 8 maggio ore 12:30 DAZN/SKY

Venezia-Bologna: domenica 8 maggio ore 15 DAZN

Salernitana-Cagliari: domenica 8 maggio ore 15 DAZN

Verona-Milan: domenica 8 maggio ore 20:45 DAZN

Fiorentina-Roma: lunedì 9 maggio ore 20:45 DAZN