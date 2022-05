Ieri nuovo allenamento a Castelvolturno con il presidente a bordo campo.

Rrahmani ha svolto l’intera seduta con il gruppo, mentre per Di Lorenzo e Anguissa lavoro di prevenzione, in campo per il difensore e in palestra per il centrocampista.

Per la partita di domani contro il Torino, Spalletti sembrerebbe deciso a confermare i titolari di Napoli-Sassuolo, continuando a dare fiducia a Lozano lasciandolo ancora a destra.