Dopo l’infortunio muscolare accusato contro la Fiorentina, torna a disposizione Stanislav Lobotka. Lo sloveno in un intervista a Radio Kiss Kiss parla del sogno scudetto e dell’obiettivo ormai raggiunto della Champions.

Queste le sue parole:

“Lo scudetto era il nostro sogno. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, una competizione che ogni giocatore sogna di giocare. Per noi sarà un’esperienza bellissima e stimolante, ma ora pensiamo a finire al meglio questa stagione. L’anno prossimo proveremo a vincere il campionato, faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli.”