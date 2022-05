KKN – Dopo Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli dovrà vendere per comprare

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, in quest’estate, gli azzurri dovranno effettuare delle cessioni prima di ingaggiare nuovi calciatori. Esclusi gli ormai prossimi ingaggi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, la dirigenza azzurra dovrà aspettare delle partenze prima di poter accogliere nuovi elementi. Ad esempio, in caso di partenza di Fabian Ruiz arriverebbe Antonin Barak, mentre se lasciasse Hirving Lozano, arriverebbe Hamed Junior Traorè. Non mancano però delle tentazioni in attacco, come Armando Broja o il nuovo nome Adam Hlozek.