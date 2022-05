A Radio Marte, Raffaele Auriemma si è espresso riguardo alle possibili cessioni del Napoli:

“Hai già perso il capitano Lorenzo Insigne, se cedi anche Osimhen non puoi perdere anche Mertens. Perdi i 3 pezzi principali dell’attacco. Scamacca e Terrier sono prospetti che fino ad oggi non hanno mai lottato per nulla di concreto. Nelle altre cene c’è sempre stato questo colloquio tra Spalletti e De Laurentiis, ieri non è successo niente di nuovo”.