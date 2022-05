TMW – Rivoluzione prestiti dalla prossima stagione! Queste le ripercussioni per il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto portale TuttoMercatoWeb, la FIFA ha imposto una nuova regolamentazione per i prestiti che entrerà in vigore a partire dalla prossima sessione di mercato! La Federazione ha infatti deciso che, ad eccezione degli under 21 cresciuti nel vivaio del club, ci saranno delle limitazioni sui calciatori da prendere o cedere in prestito. Fino al 2023 saranno un massimo di 8 i calciatori che una società potrà prendere in prestito, lo stesso numero valido anche per le cessioni. Da quel momento in poi il numero scenderà a 7 per poi fermarsi, la stagione ancora successiva a 6.

Per il Napoli nessuna grossa difficoltà, soprattutto in entrata. Axel Tuanzebe, con ogni probabilità, tornerà al Manchester United mentre, al contrario, Anguissa verrà riscattato.

In uscita gli azzurri hanno piazzato diversi over 21. Tra i più importanti: Gaetano, Luperto, Zerbin, Machach, Palmiero, Zedadka, Contini e Folorunsho. Il Napoli dovrà prendere delle decisioni definitive su questi profili, altrimenti rischierebbe di privarsi di slot importanti in vista delle prossime stagioni.