Sconcerti: “Curioso che il Napoli sia stato prosciolto due volte per motivi rovesciati. Aspetto le motivazioni”

Mario Sconcerti, giornalista, attraverso il suo editoriale Un Cappuccino con Sconcerti, tenuto su Calciomercato.com, ha parlato della sentenza che ha scagionato il Napoli a proposito della sfida con la Juventus del 6 gennaio scorso. In quell’occasione, gli azzurri hanno schierato tre giocatori nonostante l’Asl di Napoli li avesse posti in quarantena.

“Aspetto con curiosità le motivazioni della sentenza sul caso delle quarantene non rispettate dal Napoli nel gennaio scorso per la partita con la Juve a Torino. Il presidente del Tribunale federale Carlo Sica ha prosciolto la società per aver portato nella trasferta tre giocatori (Rrhamani, Lobotka e Zielinski) che erano stati messi in quarantena dall’Asl 2 di Napoli fino al 9 gennaio, cioè alcuni giorni dopo la partita. La curiosità nasce dal fatto che nella precedente partita sempre con la Juve e sempre a Torino, la squadra non si presentò avendo ancora giocatori positivi, prese partita persa a tavolino, ma ottenne l’annullamento del risultato documentando che aveva agito seguendo l’invito di quella stessa Asl 2. È tutto giusto, non ho accuse da lanciare. È solo curioso che il Napoli sia stato prosciolto due volte per motivi esattamente rovesciati. Prima reclamò la potestà della Asl 2 sugli accordi federali e fu accontentato. Nel secondo caso ha ignorato l’invito della stessa Asl 2 ed è stato di nuovo assolto. Tocca al dottor Sica raccontare ora come si possa avere due volte ragione comportandosi in modo opposto”.