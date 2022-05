Aurelio De Laurentiis, quest’oggi ospite all’Itis Giordani di Caserta, tra i vari argomenti ha anche parlato in merito alla SuperLega e ad un retroscena legato ad Andrea Agnelli.

“Sono stato tra i primi a dire ad Agnelli che era in torto. Anche per me la Champions League, al momento, non rende giustizia a diversi club europei. Siamo costretti a parteciparvi per questioni di fatturato, nulla di più. Proporrei un immenso campionato europeo da 50 squadre. Il primo girone con le cinque migliori dei campionati più importanti, l’altro con le vincitrici dei restanti 25!”.