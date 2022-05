Koulibaly: “Amo Napoli perché la gente è tollerante e amano gli stranieri”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato intervistato da Onze Mondial in merito al tema del razzismo.

“Chi è razzista ha una motivazione, non si può odiare una persona senza motivo. Allora proverò a ragionare con lui. Se poi vedo che è una causa persa, gli dirò: “Vai per la tua strada, io vado per la mia”. La mia idea è cercare prima di capire le persone. Io, cerco costantemente di portare amore tra le persone, questa è la mia educazione. Amo tutto il mondo, sono tollerante con tutti. Alla fine ognuno fa quello che vuole. Il razzismo è un flagello che dobbiamo combattere! E oggi sta diventando un tabù, è questo che mi infastidisce di più!”

“Siamo nel 2022 e c’è ancora molto razzismo. Voglio chiarire che il razzismo è multiplo. C’è il razzismo contro il colore della pelle, ma c’è anche il razzismo contro la terra, per esempio”.

“Le persone devono capire che siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. Sono solo la personalità e il carattere delle persone a cambiare. Napoli mi piace perché la gente è tollerante. Amano davvero gli stranieri. Sono arrivato come una persona di colore tra virgolette, ma non ho avuto problemi, la gente mi ammira, sono molto apprezzato qui. E li amo anche io”.