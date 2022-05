Il Roma – Tutti pazzi per Kvaratskhelia: in Georgia tanti tifosi con la maglia azzurra!

In questi mesi Kvicha Kvaratskhelia sta giocando con la maglia della Dinamo Batumi, dopo la risoluzione con il Rubin Kazan a causa del conflitto Russia/Ucraina, e adesso è in attesa di accasarsi al Napoli. In Georgia, però, sta diventando sempre più una stella. Infatti tanti sono i tifosi che lo idolatrano. Lo rincorrono per una foto e c’è chi indossa già la maglia azzurra attuale del Napoli. Figurarsi che cosa potrà accadere quando Kvicha Kvaratskhelia sarà un punto fisso di Spalletti e comincerà a segnare in Italia e magari anche in Champions

League. A riportarlo il quotidiano Il Roma.