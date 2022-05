Gazzetta – Fabian e Zielinski sul piede di partenza: tra i nomi per sostituirli c’è Barak

Dopo un’annata particolarmente altalenante a livello di prestazioni, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski potrebbero salutare Napoli al termine della stagione.

Lo spagnolo sta pensando di ritornare in Liga, con l’Atletico Madrid tra i principali candidati. Zielinski invece potrebbe approdare in Bundesliga, con il suo agente che sta trattando con vari club tedeschi.

Si parla già di sostituti: su tutti spicca il nome di Antonin Barak, trequartista del Verona in doppia cifra di gol in questo campionato (11), oltre al già certo riscatto di Zambo Anguissa, che a maggior ragione avverrà con la qualificazione in Champions League.