L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha anticipato alcune delle possibili scelte degli azzurri in vista della prossima sfida contro il Torino. Dries Mertens è in vantaggio per una maglia da titolare, e va verso la riconferma per partire dal primo minuto alle spalle di Victor Osimhen. Altro elemento che potrebbe indossare una maglia da titolare è Stanislav Lobotka, che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo in questa settimana.