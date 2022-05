Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione sul reparto difensivo del Napoli, concentrandosi sulle fasce:

“Andranno via Malcuit e Ghoulam, entrambi in scadenza di contratto. Olivera subentrerà all’algerino alternandosi con Mario Rui. Di Lorenzo inamovibile a destra (occhio ad eventuali offerte) con Zanoli a sostituirlo. Juan Jesus resterà almeno un altro anno mentre per Rrahmani si potrebbero a breve gettare le basi per il rinnovo”.