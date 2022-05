Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il difensore del Bayer Leverkusen classe 2002 Piero Hincapie è tornato nel mirino dei top club italiani. Il giocatore ecuadoregno era già seguito dal Napoli la scorsa estate, ma l’interesse non si è mai concretizzato. Ad oggi su di lui ci sarebbe anche la Roma; mentre gli azzurri in difesa al momento sono in trattativa con altri profili, i giallorossi hanno già preso contatti sebbene vada registrato anche un interessamento da parte del Newcastle.