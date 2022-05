Sky – Mercato Napoli, ADL costretto a fare cassa: pronta una cessione illustre

Aurelio De Laurentiis lo aveva annunciato a inizio stagione “Nessuno è incedibile“. Al termine di questa stagione calcistica le cose sembrano non essere cambiate. La società azzurra ha bisogno di fare cassa e i soldi per la qualificazione in Champions non bastano. L’idea del patron azzurro parte dalla riduzione del monte ingaggi. Ceto si aggiunge l’addio di Insigne e di Ghoulam (entrambi con il contratto in scadenza), ma questo non è sufficiente.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la società deve cedere uno dei suoi big per far quadrare i conti. La rinascita (economica) del Napoli passa per la cessione di uno dei quatto calciatori: Koulibaly, Fabiàn, Zielinski e Osimhen. Nessuna trattativa in corso per nessuno di loro, ma sono i nomi in cima alla lista delle cessioni.

Per kolibaly e Osimhen ci sono sirene inglesi, ma nessuna cifra che possa soddisfare le richiese di ADL. Fabian ha il desiderio di ritornare in Spagna, il Real Madrid di Ancelotti lo tiene d’occhio. Discorso a parte per Zielinski, che dopo una stagione di alti e bassi, potrebbe salutare l’Italia e volare in Germania per indossare i colori del Bayer Monaco. Con una o più eventuali cessioni sul piano degli incassi ci sono oltre 200 milioni per la società azzurra