KKN – Mazzola: “Non so cosa sia successo agli azzurri. Mertens? Deve assolutamente rimanere al Napoli”

Sandro Mazzola, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione radiofonica che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Mazzola ha parlato del ruolo di Mertens nel Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Il 4 maggio non può essere mai un giorno normale per il Torino: erano invincibili, potevano fare quello che volevano. Non mi aspettavo un Napoli fuori dalla corsa scudetto, li avevo visti giocare molto bene. A volte ti viene l’ossessione di voler giocare bene, o di non farcela. Questo può bloccarti, ma non so cosa sia successo nel Napoli. Mertens? Deve rimanere a Napoli però forse io appartengo ad un altro calcio. Poi ti arrivano tante informazioni che ti fanno crollare un po’ la testa”.