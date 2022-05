Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX di Andrea Cambiaso, esterno rossoblu che piace a vari club di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “A gennaio abbiamo ricevuto un’offerta per Cambiaso che da sola ci avrebbe finanziato il mercato, ma piuttosto che cederlo abbiamo preferito immettere denaro fresco. Non dobbiamo vendere per necessità”.