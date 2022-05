Gazzetta – Anguissa e Lobotka due colossi del centrocampo, manca solo il gol

Lobotka e Anguissa sono i protagonisti di un articolo presente su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I due centrocampisti sono stati fondamentali nel corso di questa stagione e Spalletti li ha sempre schierati quando le loro condizioni fisiche lo hanno permesso. Entrambi sono dotati di una forte fisicità, aiutano in fase difensiva e sono essenziali per quella offensiva. Eppure nessuno dei due ha ancora realizzato una rete perchè c’è poca presenza in area avversaria. Questa l’analisi del quotidiano:

“Anguissa ha dimostrato di integrarsi bene con Lobotka proprio perché ha una fisicità tale da riuscire a compensare il passo breve dell’ex Celta Vigo. Calpestano zolle diverse e hanno anche attitudini differenti ma ad accomunarli c’è la poca presenza in area avversaria, al punto che nessuno dei due ha ancora realizzato la sua prima rete in maglia azzurra”.