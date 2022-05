Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è tornato sulla vittoria dei toscani contro il Napoli durante un’intervista per Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Il successo contro il Napoli al Castellani è stato uno dei momenti più emozionanti di questa stagione, sia per come è arrivata sia perchè venivamo da un lungo periodo senza vittorie. Porterò con me quel momento per tanto tempo, ricordo benissimo la grande gioia e la voglia di festeggiare”.