Dalla Spagna – Koulibaly, interesse del Barcellona per il centrale azzurro

Kalidou Koulibaly è sulla lista di coloro i quali potrebbero lasciare Napoli a fine stagione. Ci sono voci di mercato sul suo conto in Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo As, il Barcellona lo tiene d’occhio. Xavi considera il difensore azzurro l’uomo giusto per sopperire all’addio di Umtiti e Piqué. Pare che siano stati riattivati i contatti con l’agente del senegalese.

L’eventuale cessione di Kalidou gioverebbe alle casse del Napoli, ma i tifosi partenopei dovranno fare a meno del loro gigante buono.