Coronavirus – Il bollettino nazionale: i dati di oggi 4 maggio

La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino odierno con tutti gli aggiornamenti sull’andamento del Coronavirus in Italia. Di seguito i dati di oggi 4 maggio:

In Italia ci sono 47.039 nuovi casi di coronavirus a fronte di 335.275 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 62.071 con 411.047 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 152 decessi (contro i 153 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 164.041. In terapia intensiva sono ricoverati 371 pazienti (+5) mentre i guariti sono 60.381. Tasso di positività al 14%.

Sono 1.187.070 le persone attualmente positive, 12.890 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.633.911 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 15.282.800.