CdS – Verso Torino-Napoli, Mertens e Osimhen coppia d’attacco

Torino-Napoli è il match in programma questo sabato alle ore 15:00 valido per la 36esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Spalletti avrebbe già fatto le sue scelte per la coppia d’attacco. Victor Osimhen e Dries Mertens, giocheranno insieme dal primo minuto:

“Spalletti filtra le scelte da Castel Volturno, ha pochi dubbi da sciogliere per la gara di sabato, un dilemma non lo è più da qualche settimana, Mertens accanto a Osimhen, ovvero da quando entrambi, insieme, dal primo minuto, hanno cominciato a divertirsi (con l’Empoli) e sembrano pronti a insistere senza fermarsi“. Si legge sul quotidiano.