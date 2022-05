CdS – Fabian Ruiz, futuro incerto. Giuntoli pensa al sostituto: le ultime

Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli la prossima stagione e la società sta pensando ad un suo valido sostituto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport Giuntoli sta cercando un centrocampista tra le fila dell’Hellas Verona.

Si tratta di Antonin Barak. Giocatore versatile a ttento al gol, infatti i n questa stagione è andato in doppia cifra. Su di lui però ci sono anche altre squadre , anse se Giuntoli potrebbe avere la meglio visti i rapporti con il ds del Hellas Verona Tony D’amico. A ciò si aggiunge anche la trattativa andata a buon fine per Rrahmani, arrivato in maglia azzurra proprio da Verona.