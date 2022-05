CdM – Il Napoli torna in Champions, il bonus permetterà alla società di respirare

Il Napoli è tornato in Champions. La prossima stagione affronterà le squadre europee nello scenario calcistico più importante d’Europa. Raggiungere questo obiettivo non era solo importante per il prestigio della squadra, ma anche per il bonus che permetterà alla società di guadagnare all’incirca 50 milioni di euro. A parlarne è il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto i conti sui mancati ricavi: 220 milioni di euro. I costi, invece, non sono calati, basta ricordare la conferenza stampa del 30 giugno scorso a Roma all’Hotel St. Regis. ‘Nessuno è incedibile’, fu l’annuncio di De Laurentiis, una fotografia del momento difficile con gli stadi chiusi e lo shock di Napoli-Verona. Quelle parole non hanno trovato seguito perché dal mercato non arrivarono offerte congrue”.