Zazzaroni critico: “Esultanza eccessiva da parte dei milanisti”. Pellegatti non ci sta

Nell’ultima puntata di Tiki Taka – La repubblica del pallone, Carlo Pellegatti si è mostrato molto contento per la vittoria del Milan contro la Fiorentina:

“Ho visto i rossoneri solidi e maturi. Il motto è succede a chi ci crede. Si può che dire che facciamo fatica a segnare ma rispetto alle ultime partite ci siamo trovati 5-6 volte davanti alla porta. Non abbiamo né la miglior difesa né il miglior attacco? Vi ricordo che nel 2022 abbiamo preso meno gol in Europa di tutti insieme al Liverpool. Il Milan è una catena di montaggio? A me piacciono immagini più poetiche, è una squadra armoniosa. Il leader è il gioco ed ha permesso di superare ostacoli e infortuni. Sai cosa diceva Arrigo Sacchi? Il gioco non si stanca mai e non si infortuna mai”.

Lo storico giornalista e tifoso rossonero è stato poi interrotto da Ivan Zazzaroni: “Sono rimasto sorpreso dal festeggiamento di ieri che era sicuramente rispettoso per gli oltre 70.000 di San Siro ma lo scudetto non lo hanno ancora vinto. Per carità glielo auguro di vincerlo ma l’esultanza è stata eccessiva”.

Ma Pellegatti ha subito replicato: “Ma quale eccessivo? Si sono sempre abbracciati dopo ogni partita. L’atmosfera era meravigliosa, mancano tre gare alla fine e hanno sempre trattato il Milan come prima in classifica per sbaglio”.