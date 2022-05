Vieri: “Juve quarta è un fallimento, non fanno due passaggi di fila”

Bobo Vieri, durante la sua Bobo tv ha detto la sua facendo una panoramica delle big della Serie A:

La Juve ha Vlahovic, Dybala, Chiesa, Morata. Non ci sono 4 attaccanti così, anche l’Inter non ha attaccanti come quei quattro là. Vedo la Juve come livello sopra all’Inter, poi Napoli e Milan. E’ questa la mia griglia. Per me non è fallimento Inter perché il Milan sta dimostrando di essere come l’Inter”.

L’ex calciatore ha continuato con un attacco alla Juventus: “Se dopo 35 partite, il Milan è primo. Vuol dire che è forte forte. Vuol dire che hanno preso giocatori con meno nome ma dello stesso valore di quelli degli altri. Juve quarta è un fallimento, non fanno due passaggi di fila. Se l’Inter arriva seconda non è fallimento per me”.

Poi è arrivato anche il commento di Daniele Adani: “Chi ha meno valore, cioè il Milan, se lo vince lo merita. Non è al livello di queste tre squadre, ma arrivo ancora più in basso: la Lazio e la Roma non hanno quasi mai messo in discussione il quarto posto. Raramente sono state lì. L’unica che non ha tradito è il Milan”.