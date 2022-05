VIDEO – Accadde Oggi, il Napoli batte la Fiorentina e conquista la seconda Coppa Italia dell’era ADL!

La SSC Napoli, attraverso un bellissimo video pubblicato sui social ufficiali della squadra, ha voluto ricordare la seconda Coppa Italia dell’era De Laurentiis. Era il 3 maggio del 2014, ben 8 anni fa, gli azzurri mettevano in bacheca il secondo trofeo dopo il ritorno in Serie A. C’è anche da ricordare la tragica scomparsa del tifoso azzurro Ciro Esposito, vittima di un colpo sparato da un tifoso della Roma. Il match infatti iniziò con molto ritardo ma, alla fine, si decise di non rimandare lo spettacolo.

Sul campo gli azzurri risposero con tantissima cattiveria, in un match senza esclusioni di colpi e con tante ripartenze determinanti. Prima la doppietta di Insigne, accorciò poi le distanze la Fiorentina con Vargas ed infine Mertens chiuse definitivamente i conti. Di seguito il video pubblicato sui social: