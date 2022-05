Repubblica – Rivoluzione Napoli, cinque big verso l’addio

Il Napoli sta per concludere una meravigliosa stagione calcistica. Ha lottato per lo scudetto e raggiunto l’obiettivo Champions. Molti giocatori azzurri sono osservati speciali di diversi club europei che hanno analizzato il loro percorso in questo campionato. L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione sui possibili calciatori in partenza questa estate.

Tra i possibilli addi ci sono quello di Fabian Ruiz, osservato speciale dei club spagnoli, e Osimhen seguito dalla Premier League. Anche il futuro di Kalidou Koulibaly è incerto, così come quello di Hirving Lozano. Sirene di calciomercato anche per Piotr Zielinski nel mirino del Bayern Monaco. A questisi aggiunge l’ormai partenza certa del capitano Lorenzo Insigne.