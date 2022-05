Modugno: “Dybala opzionato dal Napoli ai tempi di Ancelotti”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno che ha svelato un’incredibile retroscena di mercato. Ecco quanto detto:

“Dybala? Quando c’era Ancelotti ci fu un confronto tra l’allenatore e il presidente e forse fecero anche una telefonata per capire meglio. Poi si resero conto che l’affare era impossibile in termini economici. Dybala non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e la prossima estate abbandonerà i bianconeri a parametro zero. Potrebbe trattarsi di una clamorosa occasione per il Napoli, ma lo stipendio del calciatore argentino rappresenterebbe un peso economico quasi insostenibile per il club di De Laurentiis“.