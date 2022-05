Il Mattino – Ospina, nuovo tentativo per il rinnovo: le ultime

Il futuro di David Ospina è incerto. Il Napoli farà un nuovo tentativo per il rinnovo del portiere. Stando a quanto riportato da Il Mattino, però la società azzurra avrebbe già avviato i contatti per l’eventuale sostituto. Si tratterebbe del portoghese Luis Maximiano del Granada.

“Sì, perché al netto di un ultimo tentativo per il rinnovo di Ospina, l’obiettivo per la porta resta il portoghese del Granada Luis Maximiano (23 anni). Anche per lui il Napoli è già all’opera e spera di chiudere il prima possibile l’accordo per evitare spiacevoli sorprese, ovvero aste al rialzo”. Si legge sul quotidiano.