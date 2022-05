GdS – La strategia di ADL per confermare Victor Osimhen. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano con la conquista di un posto nella prossima Champions League, il Napoli ha già previsto un incasso di almeno 40 milioni. Questi potrebbero lievitare fino a quasi 55 nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse confermare l’attuale terzo posto. Una forza economica che potrebbe permettere a De Laurentiis di resistere ai potenziali assalti in arrivo dalla Premier League. Con meno sacrifici del previsto, la rosa potrebbe restare più o meno la stessa, con l’inserimento di quelle pedine utili per alzare il livello e tentare, nuovamente, l’assalto al sogno scudetto.