Gazzetta – La strategia di ADL per ridurre il monte ingaggi

Aurelio De Laurentiis ha un nuovo obiettivo per la prossima stagione calcistica: abbassare il monte ingaggi della sua società. La Gazzetta dello Sport analizza le mosse del patron azzurro facendo un resoconto dei giocatori in partenza. Il primo a lasciare Napoli è stato Manolas, ceduto a dicembre. Il prossimo anno sul libro paga della società azzurra non ci saranno nemmeno Insigne e Ghoulam, entrambi in scadenza di contratto. Questi tre giocatori avevano stipendi molto pesanti.

Discorso a parte per Mertens. Il suo destino sembra essere quello di rimanere a Napoli, ma lo farà con uno stipendio ridotto. Da 115 milioni il totale degli stipendi dei calciatori azzurri passerà ad 80 milioni.