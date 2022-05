Folorunsho: “Sto bene a Reggio ma non posso promettere di tornare. Futuro? Serie A un sogno”

Il centrocampista della Reggina ma di proprietà del Napoli, Michael Folorunsho, ha parlato a RegginaTV del suo futuro.

“Reggina? Qui sto benissimo, ma questa volta non posso assicurare che ci sarà ancora un mio ritorno, le cose cambiano. Sarò dispiaciuto quando andrò via, perchè c’è un rapporto particolare con la città, i compagni e la società. Futuro? Oggi io non so ancora quale possa essere. Quando sono tornato a gennaio non mi interessava la posizione in classifica, ma ci tenevo a mantenere la parola che avevo dato. Ma per il futuro, adesso, non so nulla. La Serie A sarebbe un sogno, ma adesso è ancora presto“.